Raccolta fondi per Nikola: aperto un conto

Un importante passo avanti è stato fatto per aiutare Nikola, il bimbo ucraino di nove mesi a cui necessitano medicinali galenici prodotto a Bibbiano per avere una speranza di vita. Nei giorni scorsi, anche attraverso il nostro giornale, era stato lanciato un appello per dare vita a una raccolta di fondi i e da poche ore è stato aperto un conto corrente bancario grazie alla disponibilità dell’Istituto Bancario “BCC Emil Banca” della filiale di Bibbiano che servirà per sostenere la vita quotidiana del piccolo Nikola. I soldi che saranno raccolti serviranno esclusivamente per l’acquisto del medicinale prodotto ed inviato alla mamma di Nikola in Ucraina e di questo verrà dato riscontro economico tangibile con la documentazione bancaria che verrà prodotta.

Particolarmente importante è stato l’intervento di don Wojciech parroco della comunità bibbianese che si è reso disponibile ad attivare questa raccolta fondi.

Per quanto concerne il medicinale in attuale disponibilità della famiglia ucraina è di quattro dosi ma è imminente l’invio di una ulteriore scorta di medicinale garantirà altri 35 giorni di somministrazione.

Per chi vuole effettuare offerte queste sono le coordinate bancarie e nella casuale citare: “PRO NIKOLA”, IBAN: IT 37 O 07072 66160 000 000 731318

BCC Emilbanca di Bibbiano intestato a parrocchia S. Maria Assunta via Venturi,140