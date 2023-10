Raccolta indifferenziata. Fino a fine mese si usa il vecchio bidone I cittadini di Fabbrico sono invitati a esporre il vecchio bidone in occasione dello svuotamento della raccolta indifferenziata del 24 ottobre. Dal 31 ottobre si userà il nuovo contenitore con microchip. Chi non l'ha ricevuto può ritirarlo al Punto ambiente in municipio.