"Raccolta rifiuti da migliorare"

"La vitalità di Corticella - dicono Valentina Gianotti e Giacomo Consiglio - deriva dal circolo, dal bar e dall’oratorio che ospita molte attività. Alcuni aspetti potrebbero rendere questa realtà più accessibile, come la messa in sicurezza dell’incrocio tra Via Paolo Monzani e via Bagnoli, la riasfaltatura, illuminare via Aicardi che non dispone di illuminazione stradale e collegamenti in sicurezza, a piedi o in bici, a realtà vicine come Rubiera ed Arceto. Sarebbe necessario che nelle le isole ecologiche ci fosse la raccolta punti, per non fare 10 km per raggiungere la più vicina. Differenziata ottimizzata con un bidone dell’olio esausto e un pattume aggiuntivo per deiezioni animali"