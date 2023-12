Raccolta rifiuti, modifiche per l’otto dicembre. Sospesa invece quella dell’organico e del vegetale

Iren comunica che "in concomitanza della festività dell’Immacolata i servizi di raccolta rifiuti porta a porta verranno eseguiti secondo quanto riportato sui calendari in dotazione a ciascuna utenza. Sarà garantita regolarmente la raccolta del rifiuto indifferenziato, mentre potranno subire variazioni altre frazioni di rifiuto differenziato (ossia plastica, vetro, barattolame e carta): le raccolte verranno infatti anticipate o posticipate secondo le regole definite nei calendari. E’ sospesa invece la raccolta del rifiuto organico e la raccolta del rifiuto vegetale (Giroverde). I centri di raccolta rimarranno chiusi il giorno 8 dicembre. L’8 dicembre il Call Center Ambientale 800-212607 resterà chiuso come pure i Punti Ambiente dislocati sul territorio provinciale. E’ comunque possibile effettuare la prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti sul portale www.servizi.irenambiente.it.