Raccolta solidale della Caritas. Grande generosità dei fedeli

La generosità montanara ha fatto centro un’altra volta. In occasione delle celebrazioni eucaristiche pre-festive e domenicali dello scorso weekend, il centro di ascolto Caritas di Casina ha proposto la tradizionale raccolta di generi alimentari nelle varie chiese dell’unità pastorale. I fedeli che hanno partecipato alla Messa hanno trovato degli scatoloni in fondo alla chiesa, pronti ad accogliere pasta, farina, latte, olio pomodoro e tutti gli alimenti a lunga conservazione che il centro d’ascolto una volta al mese fornisce alle famiglie bisognose del territorio. Al momento il centro segue con continuità una ventina di nuclei, che sostiene con l’aiuto alimentare ma soprattutto cercando di lavorare ad una progettualità che possa aiutare la famiglia a uscire dalla situazione di difficoltà. Come sempre, la comunità di Casina ha risposto molto positivamente a questa iniziativa e ha permesso al magazzino Caritas di riempirsi nuovamente. Il parroco don Marcello Mantellini ha poi proposto che questa iniziativa non sia solo periodica ma che alcuni scatoloni rimangano fissi all’interno di tutte le chiese in modo che i fedeli possano donare quando vogliono generi alimentari al Centro d’ascolto Caritas di Casina.

Cesare Corbelli