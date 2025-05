Raccolti 2.200 euro per un defibrillatore

Duecentocinquanta persone hanno gremito due giorni fa la Corte di Villa Spalletti nella frazione di San Donnino di Liguria, per prendere parte al pranzo di beneficenza organizzato dai volontari della parrocchia, per raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore da installare nella frazione del Comune di Casalgrande.

L’iniziativa è quella ormai nota di ’Un defibrillatore per Casalgrande’ sviluppata da EMA Emilia Ambulanze, che ha per obiettivo di arrivare all’installazione di 15 apparecchiature salvavita da disseminare sul territorio casalgrandese. Al momento ne sono già stati installati 7.

Al termine dell’evento di domenica sono stati ricavati 2.200 euro che serviranno per l’acquisto del ‘DAE’ proprio per San Donnino.