Raccolti 400 giocattoli per il progetto Ageop

Quasi 400 giocattoli raccolti e offerte per una cifra davvero cospicua. Obiettivo raggiunto. Grande successo per la raccolta fondi e giocattoli a favore di Ageop Ricerca, che si è tenuta sabato 2 e domenica 3 dicembre in via Guidelli a Reggio. Un flusso ininterrotto di visitatori ha riempito gli spazi che si sono aperti anche a nuove persone desiderose di dare il loro contributo all’iniziativa che quest’anno è arrivata alla nona edizione. Grazie alla loro generosità sono stati raccolti circa 400 articoli tra giochi per PlayStation, puzzle, bambole, giochi di magia, strumenti musicali e tanti altri.