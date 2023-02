Raccolti 4.500 euro in memoria del giovane

CAVRIAGO

Ben 148 donazioni, per un totale di 4545 euro. È quanto ieri sera alle ore 19 era stato raccolto in memoria di Said Beltaief (foto), il 27enne originario del Marocco da anni residente a Cavriago, vittima domenica di un malore improvviso. I suoi amici hanno organizzato sulla piattaforma Gofund una colletta per aiutare la sua anziana madre Fatima, malata e ora senza più il sostegno di quel ragazzo così gentilee laborioso. "Vogliamo poter contribuire anche in piccolo a restituire un minimo di valore che Said ci ha regalato durante la sua amicizia; cosa che non sarà mai abbastanza, però ci sentiamo in dovere di aiutare. Said faceva di tutto per la sua mamma, cosa che oggi non potrà più", scrivono i ragazzi. I funerali si terranno oggi, con rito musulmano. Alle 12,30 l’Imam guiderà la preghiera funebre nel Centro culturale islamico di Montecchio; quindi, alle 14,30 la sepoltura nel cimitero di Cavriago.

f.c.