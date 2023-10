Raccolti 7.500 mozziconi a Guastalla: l'allarme dei volontari di Plastic Free

Nonostante le nuove leggi, con tanto di sanzioni amministrative previste per i trasgressori, continuano a essere molti i fumatori che gettano i mozziconi di sigaretta in strada, dove capita, senza considerarli veri e propri rifiuti. Lo dimostrano i numeri registrati alle raccolte di immondizia sulle strade. Domenica scorsa a Guastalla, nella sola zona di Pieve, i volontari di Plastic Free hanno raccolto numerosi rifiuti di vario tipo. Ma soprattutto ci si è concentrati sulla raccolta di mozziconi, raggiungendo quasi quota 7.500 pezzi. Non pochi per un’area piuttosto limitata e le poche ore di attività svolta dai volontari. Segno che ci sono ancora troppi fumatori che non agiscono in modo civile, gettando i mozziconi negli appositi contenitori, ormai diffusi ovunque, evitando di disperdere questi rifiuti nell’ambiente.