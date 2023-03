Raccolti dal Gap 42 sacchi di rifiuti

Con due campagne a fine febbraio i volontari del castellese Gruppo Ambiente Pulito hanno ripulito zone a lato dell’ex statale 63 a Puianello, recuperando anche mobilio abbandonato lungo la scarpata della tangenziale. In tutto 42 sacconi di rifiuti dei quali 8 di vetro e lattine, rottami di auto incidentate e copertoni d’auto. "Non abbiamo più aggettivi per stigmatizzare chi scambia l’ambiente per una discarica - dicono dal Comune - Così come non abbiamo più parole per ringraziare il Gap". I volontari sono: Irma Barbieri, Emilio Bertolini, Duilio Cangiari, Rino Carbognani, Giovanni Davalli, Claudio Ferrari, Massimo Friggeri, Nicola Gabbi, Barbara Giorgini, Maria Cristina Incerti, Ivan Manzini, Arrigo Pratissoli, Elisa Rinaldini, Alessandra Rompianesi, Luciano Saccani, Giuliano Tagliavini, Roberta Testoni, Franco Testoni, Luciano Tosi, Andrea Zanda, Lorenza Caroli, Maria Cristofori, Luisa Marchi, Francesca Tegoni, Matteo Zorra, Sergio Dall’Aglio.