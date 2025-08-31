Raccolti trenta sacchi di rifiuti: "Anni di incuria nei canali"

La fine di agosto ha portato un’altra bella raccolta ecologica per la nostra città. Ieri mattina, i volontari della Brigata 111 di Reggio Emilia Ripuliamoci hanno lavorato su Via Bice Bertani Davoli (SP63R), nel tratto di strada che collega Cavazzoli con l’uscita di Sesso verso Cadelbosco di Sopra e fiancheggia la zona industriale del Villaggio Crostolo.

I volontari reggiani hanno scandagliato un lungo tratto dell’arteria stradale, raccogliendo trenta sacchi di indifferenziato e tantissimi rifiuti edili tra cui molti canali portacavi. Sono stati trovati molti sacchi abbandonati, alcuni contenevano cartongesso mentre altri erano pieni di pannolini e indifferenziato.

Sono stati rinvenuti anche uno pneumatico, molti resti di sedie e i soliti rifiuti cioè bottiglie di plastica, tra cui alcune contenenti pipì, cartacce, bottiglie di birra e plastica da imballaggio. Inoltre, in un fosso di scolo, c’era una discarica di mattoni che verrà segnalata a Sabar e alla Provincia.

Come già successo altre volte, sono stati trovati canali di scolo dell’acqua piovana sepolti dalla terra, dalle sterpaglie e dai rifiuti. "Siamo davanti ad anni di incurie per quanto riguarda i canali di scolo, gli sfalci e la pulizia di queste strade – dicono i volontari della Brigata 111 di Reggio Emilia Ripuliamoci –, non si può continuare ad andare avanti così. Le persone vanno informate sull’inquinamento causato dal buttare i rifiuti nell’ambiente e gli organi preposti devono cominciare a fare più controlli e ad occuparsi maggiormente e seriamente della manutenzione delle strade".

Cesare Corbelli