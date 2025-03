"Raccontare i gessi". Il corso per valorizzare un tesoro naturale

Prende il via oggi, in modalità online, un corso di formazione "Raccontare i Gessi" con la Regione che invita a scoprire e valorizzare lo straordinario tesoro naturale del sito seriale dell’Unesco: "Carsismo e grotte nelle Evaporiti dell’Appennino settentrionale". Il corso è gratuito ed è rivolto a Guide ambientali escursionistiche, educatori, docenti di scuola primaria e secondaria, amministratori locali, associazioni e operatori del territorio dell’Appennino. Organizzato dall’Ente Parchi Emilia Centrale e dal Parco nazionale Appennino Tosco Emiliano, il corso mira a far conoscere le straordinarie peculiarità geologiche e paesaggistiche di questo patrimonio Unesco, fornendo strumenti concreti per interpretazione, didattica e visite coinvolgenti.

Il corso si terrà in modalità online, dalle ore 17 alle 19, nei giorni 13, 19 e 27 marzo. A seguire il 4 e 5 aprile gli incontri in presenza alla scoperta dei Gessi Messiniani a Borzano di Albinea e nell’Alta Valle del Secchia-Gessi Triassici (Fonti di Poiano, Villa Minozzo). Il 13 aprile si svolgerà un’escursione alla Vena del Gesso Romagnola con il Cai Bismantova e il 10 maggio ai Gessi Bolognesi in collaborazione con l’Ente Parchi Emilia Orientale. Il sito seriale "Carsismo e grotte nelle Evaporiti dell’Appennino settentrionale" è composto da 7 aree uniche che si estendono tra le province di Reggio Emilia e Bologna ed è stato riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2023 per il suo eccezionale valore universale. Sono siti, spiega Alessandra Curotti (foto), geologa del Parco Nazionale, "che necessitano di conoscenza e narrazione per una maggiore consapevolezza del loro valore e quindi di una maggiore responsabilità". er info: ppcollinareggiana@parchiemiliacentrale.it; tel. 337 1486039.

