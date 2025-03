La sala civica di Albinea domani, alle 18.30, ospiterà l’incontro ‘Racconti dalla Ande del Perù’ con padre Marcello Govi, missionario dell’Operazione Mato Grosso ad Antabamba. Si scopriranno la ricchezza delle tradizioni antiche, la cultura e i valori del mondo ‘Incaico’, la povertà i bisogni e i progetti della missione di padre Marcello. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Albinea, il comitato pace, gemellaggi e cooperazione internazionale, l’associazione Mato Grosso e Caritas pastorale Sacra Famiglia di Albinea. Antabamba si trova tra le montagne del sud del Perù a 3.7000 metri di altitudine. "Ancora una serata per valorizzare esperienze nel mondo dalla nostra comunità – dice l’assessore comunale Mirella Rossi –. Padre Marcello racconterà i suoi progetti tra le Ande del Perù per raccogliere adesioni di sostegno".

m. b.