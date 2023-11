’Racconti di vita e di scuola del Nobili’

La sede di viale Timavo 93 (ex Seminario) dell’Università di Modena e Reggio ospiterà domani alle 15.45, la presentazione del volume del reggiano prof. Luciano Corradini ’Racconti di vita e di scuola di ex studenti dell’Istituto Leopoldo Nobili di Reggio Emilia, negli anni ‘60’. Il libro è costituito dalle autobiografie di ex studenti diplomati periti industriali negli anni 1964, ’65, ’66, e di quella del prof Luciano Corradini, che è stato loro insegnante di italiano, storia ed educazione civica nell’Iti ’Nobili’. Il prof Fulvio De Giorgi, professore ordinario nel Dipartimento Educazione e Scienze Umane di Unimore dialogherà con il prof. Luciano Corradini e alcuni suoi “compagni di viaggio”.