Il racconto choc di una 20enne reggiana: “Io, molestata in piazza a Milano”

Reggio Emilia, 23 gennaio 2025 - Una testimonianza drammatica, con ancora nella mente le sofferenze, in particolare psicologiche, per quella che doveva essere una notte di festa e si è trasformata in un dramma fatto di offese, molestie, e che poteva trasformarsi in una vicenda dai connotati ancora peggiori.

La testimonianza di una ventenne reggiana molestata la sera di Capodanno a Milano durante la trasmissione Dritto e Rovescio su ReteQuattro

Ma la ragazza ventenne di Reggio Emilia, coinvolta con il fidanzato, dalle aggressioni sessuali di gruppo poste in essere la notte di Capodanno a Milano attraverso la brutale pratica del “tahrrush gamea”, utilizzata per la prima volta in Egitto, come strumento di repressione contro le donne che protestavano in piazza Tahir al Cairo, poi diventato una modalità da squallidi giochi da branco, non ha avuto timore di ribadire quanto accadutole.

Sia davanti ai magistrati meneghini, sia in una intervista, ad alto contenuto emotivo, rilasciata alla trasmissione di Rete4, Diritto e Rovescio, condotta da Paolo del Debbio e andata in onda stasera.

In procura la giovane reggiana, sentita come testimone ha spiegato come circa una quarantina di maschi, “soprattutto stranieri”, la sera del 31 ha creato per almeno venti minuti, tra mezzanotte e venti e mezzanotte e quaranta, una sorta di imbuto all’imbocco della Galleria, a due passi dal Duomo.

Stando alle parole della ragazza “uno o più di loro si occupavano di trascinare le donne che passavano in zona dentro dei corridoi umani”.

Alcuni, poi, mettevano in atto gli abusi sessuali e altri ancora stavano attorno “come copertura per l’accerchiamento”, mentre la “massa” di aggressori si muoveva in modo “ondulatorio” in un misto di confusione e di violenze.

Molto dettagliate, e drammatiche, le dichiarazioni rilasciate davanti ai microfoni di ’Diritto e Rovescio’: “Stavamo camminando, il mio fidanzato ed io, mano nella mano sotto i portici a un certo punto ho sentito una mano sotto al vestito, ho cercato in tutti i modi di toglierla, ma non ci riuscivo. Mi sono messa a urlare e ho chiesto al mio fidanzato di potermi mettere davanti a lui. Dopo una decina di secondi è riuscito a trascinarmi via. Appena fuori dalla calca ho iniziato a tremare, non riuscivo a respirare e ho pianto tantissimo”.

La donna ha poi aggiunto che oltre al soggetto che materialmente l’ha molestata “c’erano certamente altri uomini; hanno provato a circondarmi e non volevano lasciarci andare via. Quello che mi ha toccato era di origine pakistana o indiana; ricordo che aveva una camicia blu”.

Una volta ripreso il controllo della situazione la coppia si è subito recata al più vicino posto di Polizia, notando che “pochi secondi dopo di noi è arrivata un’altra ragazza urlando”: aveva subito analoga sorte della reggiana.

In televisione è intervenuto anche il compagno della ventenne: “All’inizio non avevo capito cosa stesse succedendo – ha raccontato – pensavo la stessero solo schiacciando nella ressa di tanta gente; quando ha iniziato a dirmi che la stavano molestando, ho visto l’uomo dietro di lei, l’ho trascinata via di forza. Mentre stavamo andando via ho visto altre tre o quattro presone attorno a noi. Temo che se non ci fossi stato io lì con lei le cose sarebbero andate peggio”.

La deposizione della ventenne nostra concittadina ha trovato riscontri anche nelle indagini, tuttora in corso, ed è servita inoltre per avere l’indicazione esatta del punto in cui sono avvenute le violenze. Per portare avanti le identificazioni degli aggressori è stata utile anche la descrizione dell’abbigliamento dei medesimi da parte sua, oltre alle analisi dei filmati e la localizzazione dei telefoni.

La Procura milanese sta indagando su almeno cinque casi certi, tra cui quello di una coppia di inglesi. Tre le denunce finora raccolte dalle pm milanesi, c’è quella della studentessa belga, la prima a parlare coi media, e di un’avvocata lombarda, oltre alla querela della ragazza reggiana e del suo fidanzato. La quale ha descritto anche il periodo immediatamente successivo a quanto accaduto: “I primi giorni non riuscivo a dormire, avevo gli incubi; ora sto un po’ meglio, ma non voglio più ripensare a quei momenti, a quando mi sono sentita come una preda”.