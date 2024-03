Racz, confermati 23 anni in Appello: "Non è giusto, gli altri sono liberi..."

"Non è giusto. Gli altri sono liberi, io sono qua". La Corte d’Assise d’Appello ha confermato la condanna a 23 anni per Milan Racz, accusato dell’omicidio volontario del 51enne Aniello Iazzetta, trovato morto il 16 giugno 2021, col cranio fracassato, nella casa di via Stalingrado dove viveva anche l’imputato. E lui, appena letto la sentenza, emessa mercoledì, ha reagito con un’esternazione sibillina, che sembra tirare in ballo la esponsabilità di altri. In primo grado la Corte dei giudici presieduta da Cristina Beretti, a latere Michela Caputo e i membri popolari, aveva comminato 23 anni, facendo decadere l’aggravante dei futili motivi e riconoscendo quelle della minorata difesa e dell’abuso di relazione di ospitalità offerta dalla vittima, e disposto il risarcimento alle parti civili (la figlia minore, la sorella e il cognato). Sulle responsabilità, e anche sul movente, le parti avevano dato letture divergenti e, a sorpresa, l’avvocato di parte civile Andrea Davoli si era trovato d’accordo con alcune tesi sostenute dall’allora avvocato difensore Ernesto D’Andrea. Il 35enne slovacco si trova in custodia cautelare nel carcere di Piacenza. In primo grado Racz aveva puntato il dito contro l’uomo che abitava al piano di sopra, sostenendo che a breve sarebbe stato sfrattato da Iazzetta. Tesi ritenuta non credibile dal pm Valentina Salvi, che aveva chiesto l’ergastolo: per lei, basandosi anche su quanto riferì la donna con cui lui fuggì per poi essere fermato, il movente era la scoperta, da parte di Racz, del fatto che la vittima avesse abusato della figlia, procedimento nel quale Iazzetta fu assolto.

Ma le altre parti non condividevano questa lettura. Nel processo di Bologna, la Procura generale ha chiesto la conferma della condanna. L’avvocato difensore Enrico Della Capanna ha sostenuto che i testi d’accusa non sono credibili, chiedendo l’assoluzione e in subordine che l’omicidio sia riqualificato come preterintenzionale, e le attenuanti generiche: "Il mio assistito si ritiene innocente e vittima di una vicenda giudiziaria".

Secondo Della Capanna, "il movente è economico". Il legale ritiene che si debba scavare sul prelievo fatto da Iazzetta il giorno prima dell’omicidio con una carta di credito non intestata a lui e sulle telefonate intercorse quella sera nel suo giro di conoscenti: "Non si sa cosa si dissero. Secondo me ci fu un coinvolgimento più ampio". L’avvocato Davoli commenta: "Il verdetto ci soddisfa perché è stato individuato un responsabile. La figlia vuole coltivare il ricordo del padre ucciso. Condivido pure io, in parte, le contraddizioni dell’indagine messe in luce dalla difesa: Racz non era da solo, però non ha mai voluto raccontare la verità. Ci sono ancora zone d’ombra da approfondire".