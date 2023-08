"Racz uccise Iazzetta con furia"

Il movente non è stato provato, ma quella sera "non vi fu una colluttazione, ma un’aggressione violenta e unilaterale da parte dell’imputato". È il passaggio chiave delle motivazioni della sentenza di primo grado con cui la corte d’assise (presieduta da Cristina Beretti, a latere Michela Caputo e la giuria popolare) ha condannato a 23 anni lo slovacco Milan Racz per l’omicidio del 51enne Aniello Iazzetta nell’abitazione di via Stalingrado a Reggio, nel giugno 2021.

Racz fu arrestato pochi giorni dopo a La Spezia, in compagnia della fidanzata, mentre stava per imbarcarsi su un traghetto.

Un delitto aggravato dall’abuso di relazione di ospitalità (il 37enne era un coinquilino sotto lo stesso tetto della vittima) e "dall’aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa", scrive la corte dato che Iazzetta in quel momento era ubriaco. Mentre sono stati esclusi i futili motivi, proprio perché non è stato determinato il movente; altresì, non sono state concesse le attenuanti. Il pm Valentina Salvi aveva chiesto l’ergastolo.

Il cadavere di Iazzetta venne trovato il 16 giugno di due anni fa, disteso su letto, a torso nudo e con profondi lividi e piccoli tagli. Secondo il dottor Federico Zucchi che ha eseguito l’autopsia, il decesso era avvenuto "circa quattro giorni prima". E lo stesso medico legale ha escluso che "la sussistenza del nesso causale tra l’intossicazione da alcol e il decesso", stabilendo che la versione fornita dal testimone Maurizio Carbognani (amico della vittima nonché anch’egli coinquilino, poi morto a processo ancora in corso per cause naturali) fosse attendibile nel suo racconto. Carbognani aveva infatti detto di aver assistito all’aggressione quella sera. "Alex (così veniva chiamato Racz, ndr) senza fermarsi lo ha spinto con la parte posteriore della testa contro il muro per poi dargli una forte botta sulla fronte in modo da sbattergli anche la faccia (...). Sembrava una furia. Iazzetta riuscì ad andare in bagno, ma Alex entrava e chiudeva la porta".

Secondo la Corte "nulla porta a ritenere che Carbognani non abbia raccontato ciò che ha visto". Inoltre, nelle motivazioni vengono sconfessati – grazie a tabulati e alle versioni rese dalla stessa fidanzata e dall’amante – gli alibi di Racz – riguardo ad alcune telefonate e ad un mazzo di chiavi dell’appartamento. Racz (difeso da Enrico Della Capanna, mentre l’avvocato Ernesto D’Andrea ha rinunciato al mandato) è stato condannato anche a risarcire le parti civili (50.000 euro in favore della figlia della vittima e 20.000 alla sorella e al cognato, assistiti dall’avvocato Andrea Davoli).

Daniele Petrone