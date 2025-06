Radio Bruno Estate a colpi di hit. Da Gaia ad Alfa, tutti i big a Reggio

Un grande evento musicale pronto ad animare l’estate in città: martedì 24 giugno in piazza della Vittoria a Reggio torna ‘Yoga Radio Bruno Estate’, che inizierà il tour estivo. L’ingresso è gratuito, per una serata (dalle 20) che promette tanta musica e divertimento. C’era attesa per i nomi degli artisti, e sono stati resi noti 14 di questi, ma nei prossimi giorni dovrebbero arrivarne altri. Ci saranno Alfa e Anna Pepe, rapper italiana amatissima dai giovani. Presente la band toscana Bnkr44, che nel 2023 si è fatta conoscere a Sanremo. Ci sarà una cantante tra le più in voga ora, ovvero Clara. Poi cantautorato con Ermal Meta, e ci sarà anche Francesca Michelin. Non manca una bella impronta di reggianità: presente Gaia, nativa di Guastalla, e anche Iva Zanicchi. L’aquila di Ligonchio sarà accompagnata da A-Clark e Vinny, produttori di musica elettronica con cui ha fatto uscire ‘Dolce far niente’.

E ancora: Rkomi, Rocco Hunt, Jacopo Sol e Nicolò Filippucci. Poi occhio alle sorprese. Il concerto andrà in onda in radio e sul canale 73 del digitale terrestre oltre che su sito e app di Radio Bruno. Entro domani, sul sito, è possibile richiedere un posto per l’area riservata ai diversamente abili.

Giuseppe Marotta