Radio Bruno Estate. Festa da capogiro per la sfilata dei big: "Tutta Reggio è con noi"

Una piazza della Vittoria gremita, il cuore di Reggio Emilia pulsante a ritmo di musica: ieri sera la nostra città ha vissuto quasi cinque ore di spensieratezza con musica estiva, tra hit fresche di lanci e canzoni rimaste nel cuore della gente degli ultimi anno. Dalle ore 20 tutto il calore reggiano (temperatura bollente tra il sole e l’entusiasmo irrefrenabile) ha avvolto la piazza e il palco allestito per l’occasione, ovvero l’evento "Yoga Radio Bruno Estate". Anche stavolta un grande successo, con circa 10mila persone presenti. Un sold out, praticamente.

Dopo un’ora abbondante di pre show con un contest di giovani band e intrattenimento, ecco il vero spettacolo, con l’atteso Alfa che ha rotto il ghiaccio poco dopo le 21. Prima del live l’artista genovese (con tanto di maglia dell’amato Genoa, gradita dai presenti visto il gemellaggio tra Reggiana e il Grifone) aveva detto. "Mi sono divertito molto l’anno scorso qui a Reggio, e in generale in tutti gli eventi degli ultimi quattro anni con Radio Bruno. Vi aspetto Reggio!".

Subito dopo ecco Gaia (nativa di Guastalla) che ha infiammato la piazza con Sesso e Samba (tutti gli artisti hanno eseguito tre brani). Poi ecco uno dei più attesi, l’ultimo annunciato in ordine cronologico: Francesco Gabbani, vincitore di Sanremo nel 2017 con "Occidentali’s Karma". La folla è in estasi, e d’altronde era prevedibile visto che già alle 17.30, quando si sono aperti i cancelli della piazza, tanti ragazzi hanno fatto letteralmente i 100 metri olimpici di velocità per accaparrarsi i posti più vicini possibile al palco.

Inizio coi grandi nomi, ed ecco la volta di Anna Pepe, idolo assoluto dei più giovani. Tra i più "ballati" anche Rocco Hunt e Clara, e poi è il momento di Iva Zanicchi. Padrona di casa indiscussa di serata, "l’aquila di Ligonchio" prima dello show ha parlato di questa speciale notte. "Sembra banale, ma questa è la mia città. Prima sono passata da via Roma, e lì da ragazza avevo il maestro, e sono passata anche dalla via Emilia. Mi sono emozionata, amo profondamente Reggio. Il mio nuovo brano? Lo definirei un semi-tormentone estivo (ride, ndr)".

Poi a ruota Rkomi, Ermal Meta, Nicolò Filippucci, Bnkr 44, Francesca Michielin, Jacopo Sol. Il finale un mix di generi: il rap di Shade, la storia delle sigle dei cartoni con Cristina D’Avena, Bianca Atzei, Federica Abbate e il finale con Aaron. Attorno all’una termina la lunga notte musicale. Una giornata caldissima, con punte oltre di 30 gradi anche dopo le ore 20, ma nulla ha fermato la voglia di ballare e cantare. Tutto liscio l’ordine pubblico, con controlli all’ingresso dei tre varchi.

Intanto l’Avui, l’associazione dei volontari ucraini in Italia, ha criticato Iva Zanicchi per la partecipazione al Forum Economico internazionale di San Pietroburgo, dove si è esibita assieme ad Al Bano. "Sarebbe stato d’esempio rifiutare per i propri figli, oltre che per i cittadini di Reggio, Città Medaglia d’Oro della Resistenza. Si è persa una buona occasione, peccato".