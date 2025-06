Radio Bruno Estate. Musica sotto le stelle con i top artisti italiani

La magia di una sera d’estate e una grande festa sotto le stelle all’insegna della musica e del divertimento, in cui l’unico fine è quello di unirsi in un solo canto. Il suono di questa calda stagione 2025, vibrerà in occasione dello Yoga Radio Bruno Estate che quest’anno partirà proprio da Reggio, martedì 24 Giugno.

I nomi più noti del panorama musicale si esibiranno sul palco in piazza della Vittoria a partire dalle 20, dando vita a un grande spettacolo gratuito per fan di tutte le età: Alfa, con pezzi inediti; Anna, Bnkr44 e il loro novo singolo; Clara, con un brano realizzato con Fedez; Cristina D’Avena, la regina delle sigle; Ermal Meta, col suo nuovo pezzo; Federica Abbate, all’inizio di un nuovo percorso artistico; Francesca Michielin; Gaia, che proporrà il pezzo di Sanremo; Iva Zanicchi, che canterò con il duo A-Clark & Vinny; Jacopo Sol, al suo esordio discografico, così come Nicolò Filippucci; Rkomi e Rocco Hunt. Sono questi gli artisti che infiammeranno il pubblico, introdotti dal solito Enzo Ferrari, affiancato da Stefano Corti (comico e volto de ’Le Iene’) e Rebecca Staffelli (presenza televisiva in varie trasmissioni, tra cui Amici e Grande Fratello).

"Oltre a questi artisti, se ne aggiungeranno altri due, i cui nomi sveleremo solo lunedì e saranno grandi sorprese", ha anticipato Gianni Prandi, presidente di Radio Bruno.

"Il concerto di Radio Bruno Estate è uno degli appuntamenti più importanti e attesi", ha detto Stefania Bondavalli, assessora a Economia urbana. "Ringrazio quindi per aver scelto la nostra città come prima tappa del tour, valorizzando in questo modo Reggio. Ci aspettiamo la partecipazione di migliaia di persone a questo grande evento musicale, che si inserisce nelle numerose iniziative previste dall’Amministrazione comunale per valorizzare e rendere sempre più animata l’estate reggiana".

"Torniamo a Reggio dopo il grande successo dello scorso anno. Per noi questa città è una tappa fondamentale e fa parte di quelle che non manchiamo mai di inserire nelle quattro date previste ogni estate. È uno degli appuntamenti che consideriamo casa nostra. Lo facciamo come regalo per i nostri ascoltatori, reso possibile grazie ai numerosi sponsor e al lavoro di quelle 120 persone che non si vedono ma sono necessarie per allestire questa grande festa", ha spiegato Gianni Prandi, editore di Radio Bruno.

"Il pubblico che partecipa comprende nonni ai nipoti – ha concluso Enzo Ferrari, che da quindici anni conduce le serate del tour estivo di Radio Bruno – Ci saranno giovani che avranno l’occasione di vedere per la prima volta dal vivo i loro idoli. Ci sarà poi Iva Zanicchi, che magari potrebbe cantare uno dei suoi classici. Ma il vero momento magico, è l’esibizione di Cristina D’Avena, che fa cantare da sempre tutte le generazioni".

Tutte le informazioni sono reperibili sui siti www.radiobruno.it e www.comune.re.it

Stefania Ferrari