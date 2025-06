Radio Bruno Estate. Stasera il concertone. Venti artisti sul palco di piazza della Vittoria

di Giuseppe MarottaReggio Emilia è nuovamente pronta a saltare con le mani al cielo al ritmo di tormentoni estivi: questa sera in Piazza della Vittoria c’è l’evento "Yoga Radio Bruno Estate". L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti (lo scorso anno ci furono 10mila persone in piazza): lo show inizierà a partire dalle 20 con un’ora di musica tra un contest di band organizzato dallo sponsor "Cantine Riunite" e l’intrattenimento con Laura Miuccia e dj Fede.

Dalle 21 la grande serata coi 20 artisti sul palco. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Il grande ospite dell’ultima ora è Francesco Gabbani: fresco di uscita del singolo “Così come mi viene”, il cantante toscano è tra i più apprezzati per brani come “Viceversa”. Non mancherà la dose di reggianità con l’intramontabile Iva Zanicchi. L’aquila di Ligonchio sarà sul palco coi produttori musicali in ascesa A-Clark e Vinny, e insieme eseguiranno “Dolce far niente“. Presente anche Gaia, nata a Guastalla e tra le più trasmesse in radio col successo di Sanremo “Chiamo io, chiami tu“ e la celebre coreografia che accompagna il brano. Molta attesa per Alfa, giovane cantante genovese fresco dell’ultimo singolo “A me mi piace“, e tra i più ascoltati degli ultimi anni a partire da quando fece il boom col brano “Cin cin“. Poi c’è Anna Pepe: dominatrice assoluta sulle piattaforme musicali, ha raggiunto numeri incredibili con l’album “Vera Baddie“.

Ritorna la voce graffiante della sarda Bianca Atzei, reduce da “Testacoda“ cantata al San Marino Song Contest. Poi un’icona che ha unito più generazioni: Cristina D’Avena, storica voce di mille sigle dei cartoni animati. Ci sarà l’apprezzato cantautorato di Ermal Meta, che di recente ha lanciato “Ferma gli orologi“, ma anche la vivacità di due trascinatori come il campano Rocco Hunt (fresco d’uscita del singolo “Oh ma“ con Noemi) e Shade, che in queste ore è su tutte le radio col nuovo brano “Iconica“, e che ha colorato tante estati italiane con le sue “Hit dell’estate“ e “Autostop“.

Ancora musica al femminile con Clara (tra le più in voga del momento col brano “Scelte stupide“ cantato con Fedez), con Federica Abbate, compositrice e paroliera che segnerà un nuovo percorso artistico cantando “Tilt“, e con Francesca Michielin, anch’essa in una nuova fase della sua carriera col brano “Francesca“. “Dirti no“ è il nuovo singolo del milanese Rkomi, molto amato. Spazio anche alla vivacità della band toscana Bnkr44, fresca di uscita di “Luna rossa“. Infine un trio proveniente da Amici: sono Aaron (edizione 2022), Jacopo Sol e Nicolò Filippucci (edizione 2024).

Presenteranno la serata Rebecca Staffelli e Stefano Corti con Enzo Ferrari. Dopo i concertoni dell’Rcf Arena dei Pinguini Tattici Nucleari e di Luciano Ligabue, Reggio si appresta di nuovo a vivere un grande evento musicale. Quello con Radio Bruno è diventato un appuntamento abituale dopo il successo dello scorso anno. Si spazia dal rap al pop, passando per cantautorato e cartoni animati, insomma: piazza della Vittoria per una sera sarà il cuore pulsante della nostra città nel vero senso del termine.