Radio Bruno torna dopo dodici anni: ecco le prime iniziative dell’estate

Reggio Emilia, 5 aprile 2024 – “Nel cuore dell’estate" è il titolo del cartellone che comprende una serie di iniziative culturali che animeranno il centro storico. Dopo 12 anni torna in città il concerto ‘Radio Bruno estate’, che si terrà martedì 25 giugno in piazza della Vittoria. Ma la musica sarà la protagonista di un più ampio calendario che prende avvio dal mese di maggio, con appuntamenti diventati ormai una consuetudine, come la Cena in bianco (22 giugno), e la conferma di iniziative inaugurate lo scorso anno come "Piazza Vittoria Live - band reggiane in concerto " (giugno) e gli eventi legati alla celebrazione del miracolo di Marchino (28-30 aprile). E ancora: dal ballo agli scacchi, dallo sport ai "grilli" a pedali per i più piccoli. Piazza Martiri del 7 luglio, piazza della Vittoria, il parco del Popolo e piazza Prampolini accoglieranno eventi che hanno come obiettivo quello di offrire opportunità alle attività produttive, in particolare quelle commerciali.

Durante la presentazione della rassegna, Mariafrancesca Sidoli – assessora a Commercio e Valorizzazione del centro storico – ha annunciato che l’erbazzone reggiano ha superato lo scoglio del ministero dell’agricoltura è ora attende che Bruxelles ne confermi il riconoscimento Igp (ne parliamo in una pagina a parte). "Le iniziative che presentiamo si collocano all’interno di una discussione pubblica costante e quotidiana sul centro storico della nostra città, per mettere in campo eventi rivolti a un pubblico eterogeneo e che possano incidere sull’attrattività complessiva del centro. Non sarà l’unica proposta, perché ci saranno anche il Restate, i festival Reggionarra, Internazionale kids ed Emergency – ha detto sindaco Luca Vecchi - Ciò che è fondamentale è avere uno spirito collaborativo tra pubblico e privato, dei singoli cittadini, per trovare un equilibrio tra chi vuole vivere il centro e chi abita in centro". E Mariafrancesca Sidoli ha poi aggiunto: "All’interno delle piazze dei Teatri, si svolgeranno molte iniziative e tutto il centro sarà una grande vetrina per eventi in grado di coinvolgere un pubblico di tutte le età".

Alla presentazione hanno partecipato anche la dirigente del Servizio Attività produttive del Comune di Reggio Emilia, Lorena Belli; Gianni Prandi, editore di Radiobruno; Davide Zanichelli, direttore della Fondazione Palazzo Magnani. E i rappresentanti delle diverse associazioni di categoria del commercio, che hanno assicurato di estendere l’invito ai loro associati nel tenere aperte le vetrine in coincidenza degli appuntamenti. Otre al Radio Bruno estate, allestito in piazza della Vittoria, ci saranno I Mercoledì al parco (22 e 29 maggio – 5, 12, 19 e 26 giugno). Sei serate in cui si potrà mangiare sotto le stelle, far giocare i bambini sui "grilli tricicli", che torneranno in piazza della Vittoria, e assistere ogni sera a uno spettacolo diverso. Ci sarà ancora Piazza Vittoria Live – Band reggiane in concerto (31 maggio, 1, 2, 14,15 e 16 giugno). Venerdì 21 giugno ci sarà festa della musica in piazza Prampolini e sabato 22 giugno tornerà "Sapori di stelle", la cena in bianco che quest’anno avrà come filo conduttore "Sogno di una notte di mezza estate". Si ballerà il liscio in piazza Prampolini (6 luglio) e per sarà riproposto I giorni del miracolo, evento dedicato al miracolo di Marchino, dal 28 al 30 aprile con appuntamenti culturali, religiosi e proposte di animazione mercatale lungo corso Garibaldi, in ricordo dei fatti miracolosi del 1596.