Radio Musichiere in lutto per la scomparsa di Carlo Lora

Radio Musichiere Scandiano in lutto per la morte, all’età di 65 anni, dello speaker Carlo Lora. Il decesso di Lora è avvenuto, a causa di una grave malattia, all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco. Era originario di Mantova e viveva ad Arceto. Lavorò a lungo come titolare di una ditta per escavazioni. Era conosciuto per il suo impegno in Radio Musichiere: "Carlo – ricorda il direttore Silvano Lucenti – era un nostro speaker. Ho perso un caro amico e prezioso collaboratore della radio. Una passione coltivata fino alla fine con amore. Era la mia prima spalla destra. Nel passato fu anche attivo per Radio Luna e Luna Tv. Con lui ho presentato anche alcune edizioni del carnevale di Scandiano. Carlo era pure impegnato per gli eventi della Proloco". Proprio la Proloco scandianese ieri ha espresso profondo dolore per la scomparsa di Lora e l’ha ricordato come "una persona speciale: non sarà più la stessa cosa senza la sua presenza". Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati alla sua famiglia. Grande tristezza tra i tanti amici e conoscenti di Lora ha destato la notizia del decesso che ieri si è rapidamente diffusa ad Arceto e nei paesi vicini. I funerali del 65enne sono stati fissati per domani mattina. Il corteo funebre partirà alle 9.45 dalle camere ardenti dell’ospedale di Scandiano per la chiesa di Arceto dove alle 10.30 sarà celebrata la Messa. La salma, terminata la funzione religiosa, sarà poi accompagnata nel locale cimitero. Oggi, alle 18.30 nelle camere ardenti del Magati, sarà recitato il rosario. La famiglia chiede non fiori, ma eventuali offerte saranno raccolte all’ingresso della chiesa durante le esequie a favore del Core di Reggio. Carlo Lora lascia la moglie Stefania Ciabattoni, il figlio Fabio, la nuora Milena, i nipoti Martina, Riccardo e Valentina, il fratello, le sorelle, i cognati, le cognate e gli altri parenti. Matteo Barca