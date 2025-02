’Radio Varietà’, il teatro che sprigiona il potere dell’immaginazione

In occasione della diciottesima Giornata Nazionale del Braille, in calendario per domani, è andato in scena un evento speciale che celebra il potere della creatività e dell’immaginazione. Sabato scorso alla Biblioteca Turchetti dell’Istituto Regionale Giuseppe Garibaldi per i Ciechi di Reggio, l’Istituto e la sezione locale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti hanno presentato lo spettacolo teatrale dal titolo ’Radio Varietà - La voce del teatro’.

Lo spettacolo è il risultato del laboratorio teatrale ’Liberamente Teatro’ condotto da Patty Garofalo, una performance priva di scenografia e di elementi visivi, in cui i protagonisti hanno dato vita a brevi testi teatrali tramite dialoghi, musica dal vivo con un violino suonato in scena ed effetti sonori, tutti eseguiti dai corsisti stessi. L’uso di questi strumenti, liberamente ispirati al radiodramma, ha permesso di esaltare l’immaginazione del pubblico, invitandolo a costruire un proprio mondo immaginario. Una performance divertente e immersiva, che ha fornito anche molti spunti di riflessione.

Cesare Corbelli