Raduno dei carabinieri a Boretto per Gardani - Ricordo Dalla Chiesa e Regni

Ha fatto tappa a Casalmaggiore e pure a Boretto il raduno del 16° corso carabinieri ausiliari (foto), partito nel 1968 da Savona. Un raduno itinerante, nel ricordo di Carlo Sante Gardani che di quel corso aveva fatto parte e partecipato a tutti i precedenti appuntamenti. La famiglia ha deciso di mettere in piedi il ritrovo, lo scorso fine settimana.

Durante la messa, a Casalmaggiore, anche il ricordo al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a 41 anni dalla scomparsa. Il raduno si è poi spostato a Boretto, sulla motonave Stradivari del capitano Giuliano Landini, per il pranzo durante una breve navigazione sul Po. Sulla motonave, come ospite d’onore, anche il colonnello in congedo Luigi Regni, in passato a Casalmaggiore per poi guidare la Compagnia carabinieri di Guastalla.