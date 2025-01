Raduno dei fan club: oltre 400 a tavola con i Nomadi

Come tradizione, a fine gennaio la palestra comunale di San Giovanni di Novellara si riempie di persone per il raduno dei fans club dei Nomadi. E così è stato anche lo scorso fine settimana, con oltre quattrocento presenze al pranzo insieme alla band al completo, con eccezione di Cico Falzone, colpito nei giorni scorsi da un grave lutto familiare. Il gruppo guidato da Beppe Carletti, attivo da 62 anni, ha fatto il bilancio del 2024 e annunciato progetti per l’anno in corso, soprattutto in tema di beneficenza, a cui i Nomadi sono abituati, anche a fianco dell’associazione Augusto per la vita, presieduta da Rosanna Fantuzzi, a lungo compagna di Daolio. Tanti i gruppi arrivati con le loro magliette, gli striscioni, tanta voglia di stare insieme in vista del Nomadincontro, in programma fra meno di un mese a Novellara, al teatro tenda in centro storico. Per Beppe Carletti anche l’occasione per confermare una nuova iniziativa, ovvero un libro abbinato a due cd musicali con brani musicali legati in particolare a colonne sonore di film e documentari. Confermato anche il Nomadincontro con i suoi ospiti (atteso un inviato de Le Iene di Italia Uno) per il 22 e 23 febbraio.

Antonio Lecci