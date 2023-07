Raduno di Autovetture Storiche a Guastalla, Ferrari, Bmw e Alfa Romeo Colorano il Corteo

Pieno successo, a Guastalla, per il raduno di autovetture storiche Alfa Romeo, con l’aggiunta di vetture di altre marche, tra cui veicoli sportivi come Ferrari e Bmw, che hanno colorato un lungo corteo che si è svolto da Pieve di Guastalla fino ad arrivare al lido Po guastallese, per una cena tra i numerosi partecipanti a questo storico raduno, organizzato da Enrico Varini, appassionato "alfista". Il corteo è stato scortato dai carabinieri del Radiomobile di Guastalla, che hanno garantito la sicurezza legata al traffico stradale.

I numerosi veicoli sono stati esposti davanti al fiume Po, attirando l’attenzione di numerosi curiosi. E’ ormai da alcuni anni che questo raduno si ripete a Guastalla, coinvolgendo partecipanti che arrivano non solo della zona della Bassa ma provenienti anche da altri province e regioni.