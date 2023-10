Raduno di trattori e show comico a Poviglio: Fiera d'Autunno con sfilata, mostre e giochi

Fine settimana con la fiera d’autunno a Poviglio. Un evento che permette di aprire ufficialmente al pubblico la zona di via don Borghi, e altri spazi del centro, che sono stati ristrutturati di recente, con nuovi sistemi di sosta e di viabilità. Il clou del programma della fiera è previsto domani, con il raduno dei trattori d’epoca e alle 10 una sfilata in paese, oltre all’esposizione di macchine agricole moderne.

In oratorio una mostra di collezioni originali, in piazza Umberto I alle 11,30 viene inaugurata una nuova ambulanza per l’emergenza e un automezzo in forza alla locale Croce azzurra, con l’intervento delle autorità locali. Alle 16 in municipio inaugura una mostra fotografica dal titolo "Paesaggio d’acqua e di terra" di Giuliano Ferrari.

Inoltre, i giochi di una volta in piazza, animazioni del "Parco acquatico in miniatura" con Agide Cervi, mentre alle 18 è in programma lo spettacolo di Willer Collura, il barzellettiere reggiano che ha vinto l’edizione 2019 de "La sai l’ultima?" su Canale 5. Alla palestra comunale si svolge il secondo trofeo Fiera di Poviglio di volleyball.