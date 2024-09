Raduno Fidal, in 1.250 negli alberghi: "Indotto rilevante per il territorio"

Corse, lanci e salti hanno caratterizzato una intensa settimana di allenamenti che i giovani talenti della Fidal Regionale Emilia-Romagna hanno trascorso a Castelnovo Monti. In rappresentanza di tutte le provincie hanno partecipato 320 atleti al programma di specializzazione coordinato dal fiduciario tecnico Federico Menozzi e realizzato nell’Appennino Reggiano grazie ad uno staff di circa 50 tecnici.

Il raduno della Fidal regionale si è concluso domenica conteggiando ben 1.250 presenze negli alberghi della zona. Alla serata di festa presso l’Onda della Pietra, è intervenuto Giammaria Manghi della Regione Emilia-Romagna che ha portato ai ragazzi l’esempio del Progetto Sport Valley come valore per il territorio, ma anche la possibilità di crescita e la realizzazione personale per i giovani che coltivano il sogno di migliorare ed affermarsi nel mondo dello sport. Nel corso del raduno le attività sportive si sono alternate al Centro Coni sulla Pista di Atletica Leggera ‘Lorenzo Fornaciari’, nell’adiacente area lanci, ma anche presso l’anello della Pineta di Monte Bagnolo e nei pressi delle Fonti di Poiano (Villa Minozzo) dove i mezzofondisti, dopo tante corse in piano e in salita, hanno approfittato delle freschissime acque della sorgente carsica per trovare refrigerio e, soprattutto, tonificazione muscolare. Come sempre preciso e puntuale è stato il sostegno tecnico-organizzativo dell’Atletica Castelnovo Monti che insieme ai collaboratori del Comune, del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e del Centro commerciale naturale castelnovese hanno affiancato la Fidal Regionale nella gestione logistica di questo raduno sportivo.

"Lo sport è fondamentale per la crescita dei giovani, ma è anche positivo per la comunità – afferma il sindaco Emanuele Ferrari - in quanto produce un indotto rilevante per il nostro territorio. Non si tratta solo di Castelnovo, in questi giorni avevamo gruppi sportivi a Casina, Carpineti e Ventasso. Con lo sport l’Appennino può vivere tutte le stagioni. ‘Sportiamo’ è un’iniziativa che stiamo preparando per ottobre con tutti gli sportivi, compresi quelli della Federazione nazionale sordi".

Settimo Baisi