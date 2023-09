Raduno vincente per gli azzurri

Con la vittoria della Nazionale Italiana Sordi sulla Olimpia Regium Under 1, per 4 a 1, si è concluso il raduno degli azzurri del Futsal (calcio a 5) in Appennino. Per l’Italia sono andati in goal due volte Lorenzo Del Greco, Thomas Scotton e Fabio Amas, mentre la rete della squadra reggiana, allenata da Eric Coppola, è stata siglata da Massimiliano Timite. La partita amichevole ha completato la serie di allenamenti che i vicecampioni d’Europa hanno sostenuto al PalaGiovanelli, allenati da Dino Scaglione, nell’ambito del Centro tecnico federale Fssi (Federazione sport sordi Italia) di Castelnovo Monti. Durante il soggiorno a Felina gli azzurri hanno visitato la latteria sociale Il Fornacione, accompagnati dal casaro Danilo Rossi, dalla collega Paola e dal sindaco di Castelnovo, Enrico Bini, per conoscere il ciclo di produzione del Parmigiano reggiano e visitare i magazzini di montagna, dove hanno potuto apprezzare la tradizionale ospitalità del territorio grazie anche a una degustazione di Parmigiano reggiano e salumi nostrani. Il raduno della nazionale rientra nel progetto Sport Valley, che, tramite APT Emilia-Romagna e Regione, sostiene il turismo sportivo anche in Appennino.

g. s.