Raffaele Di Pasquale e Corrado Pini aprono la nuova esposizione

Si apre con una vernice dei fotografi Raffaele Di Pasquale (nella foto una sua opera) e Corrado Pini il nuovo progetto espositivo dell’agriturismo Il Bove, via Salimbene da Parma, nell’ambito di ‘Avere vent’anni’, contest di Fotografia Europea 2025. L’inaugurazione è prevista per sabato alle 17,30, a cura di Luigi Borettini.

La fotografia ha portato Di Pasquale a ricercare diverse forme di espressione, e fra i suoi soggetti preferiti troviamo foto di paesaggi e reportage. Fotografa la vita cogliendo gli aspetti più particolari della nostra esistenza, frammenti di un presente già passato ma che segnerà il nostro vissuto. I millenial sono i suoi soggetti preferiti, in quanto generazione di congiunzione tra passato e futuro. La vita quotidiana e il tessuto sociale sono le immagini che l’artista ci evidenzia, spingendoci a vedere oltre.

Per Corrado Pini invece, il gioco e le sue dinamiche sono parte integrante dei suoi soggetti, e ogni azione coinvolge i partecipanti senza limiti di età, in quanto intrinseco all’essere umano fin dalla sua prima infanzia. Il gioco è parte di tutti noi, ogni popolo lo pratica secondo le sue tradizioni, ma rimane sempre una passione "che a volte è sfociata in tragedia, ma per i più è fonte di divertimento collettivo, è anche la mia storia, la vostra storia" sostiene Pini.

Lara Maria Ferrari