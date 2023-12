Raffica di atti vandalici su auto, finestre e presepi

Auto rigate con oggetti appuntiti, pneumatici forati, perfino alcuni grossi petardi fatti esplodere sotto alcune vetture in sosta. Negli ultimi giorni sono stati diversi gli atti vandalici segnalati in alcuni paesi della Bassa.

A Cadelbosco Sopra, in via Marzabotto, la notte di Santa Lucia qualcuno ha deciso di portare uno sgradito dono ai proprietari di alcune vetture in sosta. A farne le spese, in particolare, un’auto a cui sono stati forati i pneumatici. Solo il mattino successivo ci si è accorti di quanto successo.

Un simile episodio si è verificato in un parcheggio della zona industriale artigianale di Novellara.

A Luzzara sono stati fatti esplodere grossi petardi sotto alcune auto in sosta, con una di queste danneggiata alla carrozzeria e al tubo di scarico.

A Pieve di Guastalla vetture rigate con un chiodo appuntito nei pressi della zona sportiva del quartiere Europa. Nella stessa zona un’auto in sosta è stata invece privata di uno dei pneumatici, probabilmente a scopo di furto.

Da segnalare pure un atto vandalico nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Brescello, dove persone ancora ignote l’altra notte hanno rotto vetri e strappato cavi elettrici. Dell’episodio sono stati informati i carabinieri della locale caserma. Di recente – come già riportato nei giorni scorsi dal Carlino – sono stati diversi i vandalismi anche ai danni di arredi natalizi nella piazza centrale di Bagnolo, oltre che in alcuni presepi di altri paesi della Bassa.

Antonio Lecci