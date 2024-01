Raffica di auto spaccate nella notte

Finestrini mandati in frantumi e o crepati, lunotti posteriori spaccati e un trito di vetri ovunque sull’asfalto. Ben 15 automobili devastate in una notte di follia a Calerno, dove ignoti tra mercoledì e ieri hanno vandalizzato tutti i veicoli posteggiati in una piazzetta lungo la via Emilia a 200 metri dalla chiesa, davanti alla concessionaria Auto Emilia. Le vetture sono quesi tutte di proprietà degli abitanti dei condomini circostanti, che a quell’ora dormivano. Tutti tranne uno, però, che ha sentito i rumori e ha dato l’allarme al 112. I carabinieri di Sant’Ilario sono subito accorsi – era poco prima della mezza – ma i teppisti erano già fuggiti. Desolante la scena che si è presentata prima ai militari, poi ai proprietari. Da subito è risultato evidente che più che ladri, il raid era stato compiuto da uno o più balordi: un malvivente non si sarebbe accanito in quel modo, spaccando in alcuni casi tutti e 5 i vetri, ma avrebbe frugato negli abitacoli per tentare di rubare. I carabinieri hanno poi accertato che dalle auto in sosta era stato asportato alcunché. I militari, coordinati dalla Procura, hanno avviato indagini per danneggiamento aggravato e continuato.

"Siamo sconcertati e arrabbiati. Purtroppo si può far ben poco per prevenire questi episodi, davanti persone che si divertono a fare danni – commentano dal comitato ’Orgoglio Margheritino’ –. Speriamo solo che le telecamere possano dare una mano, anche se le più vicine sono tutte girate verso la scuola elementare. Erano state installate proprio dopo che si erano verificati vandalismi e imbrattamenti". Il Comitato spiega che la piazzetta non è illuminata se non dai lampioni lungo la ss9, e che la presenza di un muretto a protezione proprio dalla strada può aver consentito ai balordi di agire non visti dai veicoli in transito. "Siamo solidali e vicini a chi ha subito il danneggiamento – sottolinea l’assessore alla sicurezza Fabrizio Ferri –. Dispiace che sia avvenuto in una zona che, grazie il nostro impegno in collaborazione con forze dell’ordine e il controllo di vicinato, era stata restituita alla comunità come contesto sociale sano e non di degrado urbano". L’amministrazione, aggiunge, "non è disposta a tollerare né ad abbassare la guardia. Sono già state messe in atto tutte le azioni possibili per risalire ai responsabili". Il comandante Davide Grazioli spiega: "Il territorio è presidiato al massimo delle forze disponibili. L’impegno di tutti è sempre quello di migliorare nella consapevolezza che sul tema della sicurezza gli investimenti in risorse umane e tecnologie non sono mai sufficienti".