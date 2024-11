Raffica di dimissioni in Comune: abbandona anche un assessore

Non si placa la polemica politica sulla gestione dell’amministrazione comunale di Bagnolo. Stavolta nel mirino delle opposizioni finiscono gli avvicendamenti all’interno dell’organizzazione della macchina dell’ente pubblico. "Dopo aver voluto cambiare la responsabile dei servizi educativi per sostituirla con un’altra persona, fidata ma senza esperienza, dopo aver visto licenziarsi il responsabile dell’edilizia privata, che dopo due mesi non ha ancora un sostituto, e dopo il ritiro della responsabile del servizio di Protezione civile proprio all’indomani dell’alluvione che ha interessato anche il nostro Comune – dicono dal gruppo Bagnolo Viva guidato dall’ex sindaco Gianluca Paoli – e durante il consiglio comunale, pochi giorni fa, abbiamo appreso che in settimana, per sopraggiunti impegni lavorativi, si dimetterà l’assessore ai Lavori pubblici, Moreno Veronese, unico membro della giunta con esperienza amministrativa. Non male, dopo neanche sei mesi di governo locale". Poi la stoccata politica: "Ci sembra di essere di fronte a una macchina comunale in panne che non riesce a dare risposte ai cittadini. Ci penserà il nuovo addetto stampa a raccontare che va tutto bene e che ’questi sono bravi’. Ma al costo di 40 mila euro l’anno…", concludono dalla lista civica Bagnolo Viva, per nulla d’accordo col nuovo e costoso incarico, ritenuto "superfluo" in un Comune di così piccole dimensioni.