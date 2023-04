Raffica di eventi sulle rive del Po

Un evento ricreativo, ricco di arte e di tradizione, oggi sulle rive del Po a Boretto, grazie allo staff di River Passion, realtà locale che punta alla promozione del turismo e delle escursioni nel mondo del grande fiume. Il programma della giornata prevede cantautori dal vivo in barca, yoga, mostra fotografica, laboratori creativi per bambini, una pedalata, un minitur con navigazione, un dj set musicale con aperitivo fino al tramonto. Si comincia già al mattino, alle 9,15, con yoga al lido Po, poi un live musicale con Luca Mazzieri e Heron King in navigazione, il pranzo sul fiume con prodotti del territorio locale, un minitour in barca e una passeggiata in golena, pedalata con possibilità di noleggio delle biciclette, fino a un aperitivo in musica per concludere "Rive Vive: cose belle in riva al fiume".

Informazioni e prenotazioni: 0522-1402398 ([email protected]).