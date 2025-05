Raffica di finestrini infranti. Il Comune attiva i risarcimenti: "Segnale piccolo, ma concreto"

Soldi per chi ha avuto il finestrino dell’auto rotto da un vandalo, sulla scia di quanto già fatto dal Comune di Bologna.

Risarcimenti per 15.300 euro per i cittadini residenti a Reggio Emilia proprietari di veicoli danneggiati da vandali o ladri mentre erano in sosta sul territorio comunale, compresi i parcheggi pubblici.

La somma è stata stanziata dall’amministrazione comunale, con la procedura attiva a partire dalle 9 del 19 maggio prossimo al link www.comune.reggioemilia.it/contributidanniauto.

"Con questo provvedimento – commenta il sindaco Marco Massari – abbiamo deciso di prenderci in carico una parte dei danneggiamenti subiti dalle auto in sosta. È l’esito di una riflessione iniziata a marzo dopo una discussione in consiglio comunale e sulla scorta di quanto deliberato dal Comune di Bologna. È un piccolo segnale, ne siamo consapevoli, ma concreto e nel perimetro delle nostre competenze, verso cittadine e cittadini di Reggio che abbiano subito l’atto vandalico".

Le richieste di contributo andranno presentate esclusivamente online, attraverso l’apposito modulo predisposto sul sito del Comune. Sarà possibile richiedere il risarcimento solo per i danni verificatisi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025: il contributo ammesso è pari al 70% delle spese sostenute, documentate e quietanzate, entro il limite massimo di 250 euro per ciascun richiedente. Nell’ipotesi di veicolo la cui assicurazione preveda una franchigia per il danno subito, il contributo ammesso è pari al 70% delle spese sostenute qualora il danno sia inferiore all’importo della franchigia. Diversamente, qualora il danno sia superiore all’importo della franchigia, il contributo ammesso è pari al 70% della franchigia stessa. Il contributo non può, comunque, essere superiore al limite massimo di 250 euro.

Possono fare richiesta solo i cittadini residenti a Reggio Emilia e in possesso di tutti i requisiti: aver subito danni ai vetri del proprio veicolo in sosta nel territorio del Comune su spazi pubblici, inclusi i parcheggi pubblici della città, in conseguenza di atti vandalici; avere denunciato l’evento alle autorità competenti; essere proprietario del veicolo danneggiato o avere la materiale disponibilità dello stesso, come previsto dal Codice della strada e risultante dai registri pubblici; non avere in atto situazioni debitorie, esigibili e non saldate, con il Comune di Reggio; non aver già ottenuto un contributo per lo stesso tipo di danno nel periodo di dodici mesi precedenti. Il veicolo danneggiato non deve essere coperto da assicurazione per il danno subito, fatta salva l’eventuale franchigia. La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno 2025 (per gli atti vandalici commessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio) oppure entro 30 giorni dall’atto vandalico (per gli eventi commessi nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2025).

Il contributo sarà erogato sulla base dell’ordine di presentazione delle richieste, fino all’esaurimento dei fondi stanziati, e sarà liquidato in maniera diretta sul conto corrente intestato o cointestato al richiedente avente diritto indicato nella domanda di contributo. Per la compilazione della richiesta è possibile avvalersi del supporto gratuito offerto da uno degli sportelli di facilitazione digitale attivi sul territorio.

Il 24 marzo un ordine del giorno in merito era stato presentato dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Cristian Paglialonga. E a fine aprile il consigliere comunale e regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Aragona, con una mozione aveva chiesto l’istituzione di un fondo comunale destinato proprio al rimborso parziale dei danni ai vetri dei veicoli causati dagli atti vandalici. E aveva aggiunto pure la richieste di un maggiore impegno per prevenire questi furti-vandalismi.