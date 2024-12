Raffica di furti, cittadini esausti. Testi: "Non possiamo intervenire"

Ladri ancora in azione nella Bassa. E neppure il maltempo ferma il fenomeno dei furti. Domenica sera, mentre ancora era in atto la forte pioggia, in una abitazione di via Beviera, a Bagnolo, ignoti hanno tentato di entrare da una finestra al piano rialzato dell’edificio, dopo aver tentato invano di forzare la porta della cantina. Il tutto mentre all’interno i proprietari stavano cenando. L’audio della tv accesa non ha permesso di udire il rumore dell’azione di scasso, ma l’abbaiare insistente di un cane ha permesso ai vicini di notare movimenti sospetti.

Vistisi scoperti, i ladri – due uomini visti fuggire a bordo di una Golf – hanno preferito allontanarsi in fretta. Poco prima era stata presa di mira una abitazione nella vicina Fosdondo, con i ladri che sono entrati da una porta laterale per poi rubare alcuni monili, un tablet e un orologio, per un valore di 2-3 mila euro. Negli ultimi giorni sono stati compiuti furti in abitazioni anche a Rolo e San Martino in Rio, con diversi casi segnalati pure a Correggio, aggiungendosi ai vari episodi nelle scorse settimane. Un fenomeno esaminato nei giorni scorsi in una pubblica assemblea a Fosdondo. E sull’argomento è intervenuto anche il sindaco Fabio Testi: "Oggi siamo di fronte al fenomeno di furti molto, troppo frequenti. Questo crea malessere nella popolazione. Ci sono più temi su cui intervenire per risanare questa situazione, ma a livello locale non ci sono strumenti per farlo".

Antonio Lecci