Raffica di furti di rame. Almeno sei gli edifici nel mirino dei ladri

Non si ferma la piaga dei furti di grondaie in rame, interessando diverse abitazioni.

Negli ultimi giorni sono state almeno una mezza dozzina le strutture "visitate" dalle bande di ladri per portare via il prezioso metallo, che pare renda parecchio al mercato clandestino. Almeno un paio gli episodi avvenuti nel quartiere Espansione Sud a Correggio. Ma non sono mancate intrusioni con furti di pluviali anche in quartieri residenziali e abitazioni isolate di campagna a Fazzano e a Canolo di Correggio.

Non si esclude che possa trattarsi degli stessi autori di altri simili furti – di cui il Carlino ha scritto ieri – avvenuti in via Finzi a Correggio, oltre che nella vicina zona di Rio Saliceto, alla chiesa di via Ca de Frati, dove a inizio settimana sono state rubate le grondaie in rame che erano appena state installate dall’impresa che si sta occupando della ristrutturazione dell’antico edificio.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per cercare di fermare questi furti, capaci di lasciare anche danni piuttosto evidenti, oltre al disagio per la necessità di dover ripristinare le gronde di scolo dell’acqua piovana.