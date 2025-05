Raffica di furti di rame, un arresto. L’ira dei cittadini: "Esasperati"

"Malviventi ignoti continuano a rubare il rame dal cimitero di Canossa. Non se ne può più. Hanno sottratto i pluviali anche alla nostra tomba di famiglia, un grosso danno". È esasperato il cavalier Simone Guazzi, titolare del Ristorante Pizzeria River di Cerezzola, che si fa portavoce dell’amarezza di tanti concittadini colpiti dai continui raid ladreschi che hanno come obiettivo l’"oro rosso" con cui sono realizzate numerose coperture e le grondaie delle cappelle di famiglia. "Rifare completamente il tetto costa anche 6-7mila euro - spiega Guazzi - L’alternativa al rame sarebbe l’alluminio, che ha un prezzo leggermente maggiore. Ma io consiglio la soluzione che abbiamo trovato noi: coprire il tetto con uno strato di catrame. Il rame in questo modo non può essere ripulito e venduto".

Accusato di ben 21 furti nei cimiteri, proprio nelle scorse ore il pregiudicato 55enne Alessio Ghiani è stato condotto al carcere della Pulce su ordine del Gip di Reggio; avrebbe agito tra il 19 settembre ed il 7 dicembre 2024, in vari comuni: da Bibbiano a Sala Baganza, da Castellarano a San Ruffino di Scandiano. Lo hanno arrestato i carabinieri grazie alla segnalazione della sua targa, controlli sui varchi stradali e le celle telefoniche agganciate dal suo cellulare.

f. c.