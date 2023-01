Raffica di furti, il questore blinda la zona

L’occhio vigile delle forze dell’ordine su Rivalta. Dopo i furti a raffica della scorsa settimana, il questore Giuseppe Ferrari ha deciso di istituire un dispositivo ad hoc per innalzare ulteriormente la percezione di sicurezza nei cittadini. Così, già dai giorni scorsi è notevolmente aumentata la presenza di agenti di polizia nella zona, che è culminata ieri sera con un servizio ad hoc, svolto in forma integrata – ossia da personale della polizia di Stato e della Locale – che ha messo al centro dell’attività il controllo del territorio di Rivalta e delle arterie principali che lo attraversano. Un servizio iniziato intorno alle 19.45 e che è andato avanti sino a tarda notte, con circa una quindicina di agenti, suddivisi in 5 auto – 4 volanti della polizia di Stato e 1 della polizia Locale – sotto la direzione del commissario Mariantonietta Murè, che hanno perlustrato palmo a palmo tutta Rivalta: "Abbiamo deciso di intensificare i controlli, che abitualmente già conduciamo con cadenza quasi quotidiana, per innalzare il livello di prevenzione contro i furti o, comunque, contro quelli che vengono definiti reati predatori – spiega la dottoressa Murè -. In particolare questa sera (ieri per chi legge, ndr) abbiamo sul territorio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, coadiuvate dalla polizia Locale". Il dispositivo, come accennato, è stato suddiviso in blocchi, per attività e tempi in cui questi sono avvenuti. Inizialmente due pattuglie della polizia di Stato hanno formato un paio di posti di blocco, in entrambe le direzioni della Statale 63, l’arteria principale, decisamente trafficata all’ora in cui i controlli sono stati effettuati, che collega Reggio a Rivalta; mentre, in contemporanea, altre due pattuglie, una Volante e una della polizia Locale, erano impegnate in quello che in gergo viene chiamato ‘controllo dinamico’, ossia muovendosi all’interno delle vie dell’area soggetta a controlli. Successivamente, le forze dell’ordine hanno proseguito la loro attività in modo ancor più capillare procedendo a piedi tra le viuzze, i palazzi e le abitazioni del comune: "Il consiglio che diamo sempre alla cittadinanza in situazioni – conclude il commissario Murè – è quello di segnalare al 113 qualsiasi cosa possa destare sospetto. Quindi non solo a fatto avvenuto, ma anche eventuali presenze sospette in prossimità delle abitazioni". Al termine del servizio sono state circa 80 le persone identificate dagli agenti e una trentina le auto sottoposte a controlli. Intanto, come una sorta di coperta di Linus che tiri da una parte ma che scopre dall’altra, a Pieve Modolena si segnala un altro furto in un garage. In via Abba, due ragazzi a piedi, intorno alle 3.30 della mattina, hanno aperto un garage ed hanno rubato un paio di bici dandosi poi alla fuga.

Nicola Bonafini