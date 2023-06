Raffica di furti nelle case con auto rubate Condannato un 24enne: ora è in carcere

I carabinieri di Correggio hanno arrestato un giovane nordafricano, condannato per una lunga serie di furto e con la sentenza diventata definitiva. Dalla base a Pordenone la banda di ladri si spostava nel Nord est italiano, con auto rubate o intestate a dei prestanome, per mettere a segno dei furti in abitazioni e aziende, interessando pure l’Emilia. Tra luglio e ottobre 2020 erano stati almeno 24 i colpi in abitazioni e perfino in un hotel, racimolando un bottino in denaro, elettrodomestici, biciclette e auto complessivamente per un valore di 200 mila euro. Tra gli autori anche un tunisino di 24 anni, Rayene Bouhali, abitante a Correggio, condannato per quei fatti a circa quattro anni di reclusione. Sentenza che a maggio è diventata definitiva.

L’autorità giudiziaria di Pordenone ha emesso per lui l’ordine di esecuzione per la carcerazione, che è stata eseguita dai carabinieri di Correggio.

Il giovane, dopo le procedure di rito, è stato portato in carcere a Reggio per espiare il residuo di pena, di oltre tre anni di cella.