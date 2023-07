Raffica di furti nelle frazioni A San Giorgio il ladro viene filmato

Una lunga serie di furti, riusciti o solo tentati, si è verificata a Guastalla, in quartieri residenziali. Dopo alcuni episodi segnalati a San Giacomo, l’azione dei "soliti ignoti" si è spostata pure verso Pieve e la zona di San Giorgio. Qui è stata presa di mira una villa, con i ladri riusciti a entrare di notte nelle stanze, fino alla camera da letto. Il risveglio improvviso di uno dei proprietari ha messo in fuga gli intrusi, pare a mani vuote.

Sgradita intrusione anche in una vicina abitazione, sempre in zona San Giorgio, con le telecamere che hanno ripreso un uomo che rovistava tra le auto in cortile, per poi tentare di entrare in casa. Secondo una prima analisi delle immagini, non si esclude che possa trattarsi della stessa persona che da qualche settimana viene segnalata per "visite" in abitazioni della zona, tentando di entrare per rubare.

L’episodio è già stato segnalato alle forze dell’ordine. Non mancano inoltre alcuni furti con destrezza: uno di questi è avvenuto ai danni dell’autista guastallese di una impresa di trasporti, derubato del borsello con denaro e documenti.