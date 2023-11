Raffica di furti sulle auto in sosta e nelle abitazioni delle frazioni

Raffica di furti su autovetture e in abitazioni, negli ultimi giorni nella zona di Correggio. Diversi i blitz dei soliti ignoti in via Mandriolo Inferiore, dove martedì sera i ladri hanno fatto intrusione in almeno un paio di abitazioni. Nella zona è attivo pure il controllo di vicinato. Non appena sono emersi i primi furti, è scattato il sistema di allertamento con i messaggi, che hanno fatto scattare un attivo controllo della zona, mentre venivano allertati anche i carabinieri della locale caserma. Una successiva intrusione, infatti, è stata sventata, con i ladri sorpresi mentre stavano scavalcando una recinzione.

In via Mandriolo i ladri hanno agito poco dopo le 20, in un caso mentre i padroni di casa erano in sala per la cena. Nello stesso quartiere il blitz è riuscito, con i malviventi riusciti a fuggire con alcuni oggetti in oro, confezioni di alcolici e una macchina fotografica digitale, per un bottino di almeno 2-3 mila euro. La sera successiva sono state interessate abitazioni nelle frazioni di Canolo e Budrio. Da un edificio rurale, usato saltuariamente come abitazione, i ladri hanno forzato un lucchetto in metallo per aprire una porta, per poi arraffare vari attrezzi da lavoro, un avvitatore elettrico e un trapano di grosse dimensioni. Nella stessa zona è stato notato un vecchio autocarro uscire da un cortile privato, a luci spente, che si allontanava verso Reggio.