Raffica di incidenti. Auto va fuori strada sulla Cispadana

Diversi incidenti si sono verificati sulle strade della Bassa. L’altra sera un quarantenne residente a Scandiano ha sbandato in moto mentre stava percorrendo via Lemizzone, alla periferia di Correggio, mentre rientrava verso casa. Sono stati alcuni amici, che lo precedevano in sella ad altre moto, ad accorgersi della sua assenza, tornando indietro per soccorrrerlo. Grazie alla velocità moderata non sembra aver riportato traumi di rilievo.

Altro schianto l’altra sera sulla strada che collega Fabbrico a Rolo, con una donna che ha riportato contusioni non gravi dopo una sbandata in auto. Un simile incidente si è verificato anche a Boretto, sulla strada Cispadana, dove nella tarda mattinata di ieri un’auto è finita fuori strada, fermandosi nel fossato laterale (foto). Due le persone coinvolte, per fortuna senza riportare traumi di rilievo.

Soccorsi mobilitati, inoltre, per un infortunio sul lavoro accaduto ieri mattina in un’azienda di via Guido Rossa, nella zona industriale Madonnina a Cadelbosco Sopra, con l’intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Bagnolo per portare una persona in ospedale, con traumi non gravi.