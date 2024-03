Raffica di incidenti, cinque feriti

Diversi incidenti si sono verificati ieri sulle strade della Bassa. Ieri mattina verso le 7,30 si sono scontrati due veicoli, in via D’Azeglio in località San Bernardino di Novellara, con una persona ferita portata al pronto soccorso di Guastalla, in condizioni non gravi. Sul posto l’ambulanza della Croce rossa. Rilievi della polizia locale. Poco dopo altro schianto, stavolta di un giovane operaio fuori strada in scooter, tra Boretto e Poviglio. Ha riportato traumi lievi. Forse un dislivello sulla strada avrebbe provocato la perdita di equilibrio. E l’altra sera un incidente fra due auto sulla circonvallazione a Castelnovo Sotto, non distante da dove poche ore prima si era verificato un altro simile schianto, con due feriti.

A San Martino in Rio soccorso un ciclista caduto in bici, il quale ha riportato contusioni lievi.