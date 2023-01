Raffica di incidenti dalla notte al tardo pomeriggio Si ribalta con un furgoncino: grave un 24enne

Una raffica di incidenti, dalla notte alle prime ore del mattino fino alla sera di ieri. Il più grave quello che si è verificato poco prima delle 19 in via Freddi a San Bartolomeo, dove un 24enne si è ribaltato con un furgoncino di fronte alla latteria La Rinascente. Il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Ha riportato traumi importanti ed è stato portato in ambulanza al Santa Maria Nuova dov’è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi.

Pompieri che hanno dovuto lavorare anche alle 23 di martedì per un tir finito contro il guardrail (foto a destra) al km4, poco dopo il casello di Reggio sulla A1, in direzione Nord, dovendo ‘estricare’ l’autista rimasto bloccato e poi portato in condizioni di media gravità in ospedale. Sul posto anche la Polstrada.

Mentre alle 7 di ieri mattina, un’auto si è ribaltata (foto qui sopra) dopo uno scontro con un autocarro, proprio all’ingresso dell’autostrada in viale dei Trattati di Roma: fortunatamente il conducente non è grave.