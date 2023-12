Raffica di incidenti: due feriti

Due feriti in incidenti accaduti nella Bassa. Ieri mattina all’incrocio tra via Ariosto e via all’Oldo, a Cadelbosco Sopra, si è verificato uno scontro tra una bicicletta e un’auto. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo trentenne di origine straniera, raggiunto sul posto dall’ambulanza della Pubblica assistenza locale per essere trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, con traumi non gravi. Rilievi eseguiti dalla polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo. Altro ferito, stavolta in via Cisa Ligure a Guastalla, in uno scontro tra due auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce rossa locale per trasportare un uomo al vicino pronto soccorso ospedaliero. Anche in questo caso non risultano conseguenze fisiche di rilievo. Accertamenti tecnici della polizia locale Bassa Reggiana.