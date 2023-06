Raffica di incidenti e disagi al traffico Oggi le asfaltature

Disagi al traffico per incidenti, ieri mattina. A Campagnola, all’altezza del cantiere della nuova rotatoria tra la Sp 30 e via don Mazzolari, si sono scontrati auto e camion. Non si registrano conseguenze alle persone, ma il disagio alla viabilità è stato evidente, in una zona già interessata da diversi cantieri stradali. Verso le 12 incidente tra auto, tra via Modena e via Pio La Torre a Correggio, con altri disagi al traffico nell’ora di punta. Nel tardo pomeriggio auto fuori strada in via Caprì tra Rio Saliceto e Correggio, con una donna di 72 anni coinvolta. Soccorsi pure in viale Circondaria a Correggio. E oggi dalle 8 alle 18 è prevista la strada chiusa in via Sinistra Tresinaro a Correggio per lavori di asfaltatura.