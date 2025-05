Raffica di incidenti. Ennesimo schianto sulla Provinciale

Diversi incidenti si sono verificati sulle strade del distretto correggese. L’altra sera sulla Provinciale che collega Bagnolo a Fosdondo di Correggio sono intervenuti i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Croce rossa di zona in seguito a uno scontro tra due auto, con uno dei veicoli finito nel fossato laterale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura uscita di strada. Per fortuna non si registrano conseguenze di rilievo per le persone coinvolte. La sbandata sarebbe stata favorita da un urto accidentale fra le due auto. Inevitabili i disagi al traffico fino al recupero delle vetture.

Nella prima mattinata di ieri altro incidente, stavolta con una sbandata in auto, avvenuta in via Campagnola, tra Correggio e Rio Saliceto, con una donna che ha riportato lievi escoriazioni. La sbandata sarebbe avvenuta per evitare un autocarro in fase di uscita da un’area privata. Incidente anche tra Rolo e Reggiolo, con la sbandata di uno scooter che ha coinvolto un ventenne residente nel Modenese, che ieri pomeriggio stava tornando dal lavoro. Se l’è cavata con traumi non gravi.