Raffica di incidenti in provincia: quattro persone finiscono in ospedale

Soccorsi mobilitati ieri notte per diversi incidenti avvenuti sulle strade reggiane.

In via Cavazzone, in località Ca Bertacchi di Viano, un quarantenne del luogo è rimasto ferito nello schianto della sua auto, un Fiat Fiorino, che si è ribaltata dopo una sbandata. È accaduto verso l’una. Sono arrivati i soccorsi con ambulanza, automedica, vigili del fuoco, oltre ai carabinieri per i rilievi. L’uomo è stato caricato in ambulanza per essere portato al Santa Maria Nuova di Reggio, con traumi giudicati di media gravità.

Poco dopo altro incidente nella stessa zona, stavolta in via 11 Settembre a Scandiano. Ferito un cinquantenne residente a Rubiera, in modo non grave: alla guida di una Dacia Logan ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. Sono arrivati i soccorsi sanitari per poi accompagnare il ferito all’arcispedale Santa Maria Nuova. I carabinieri hanno eseguito gli accertamenti di legge.

E poche ore prima, verso le 21, i soccorsi erano intervenuti in viale del Partigiano, a Reggio, dove era stato segnalato un giovane che era caduto – pare in modo autonomo – mentre stava viaggiando su un monopattino. Per lui traumi di media gravità, medicati al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Nella notte un’auto ha letteralmente distrutto la segnaletica sulla Provinciale nord a Pieve Rossa, tra Novellara e Bagnolo. La vettura ha fatto volare via i pali e i segnali, finiti sul ciglio della carreggiata. Per fortuna non risultano conseguenze alle persone.

Nella mattinata di ieri, poi, un ciclista, in via Madonica, strada che sale dal castello di Sarzana (Casina), è stato urtato intorno alle 10.30 da una Fiat 500 condotta da una donna ed è caduto sull’asfalto. L’uomo è poi stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Castelnovo Monti in condizioni di media gravità. Sono anche intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.